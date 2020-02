Basket Castelfiorentino femminile atteso a Porcari, il Gialloblu Castelfiorentino riceve l’Atletica Castello

Sarà una domenica impegnativa quella delle due squadre di Promozione maschile e femminile impegnate in due test importanti per capire le reali ambizioni castellane.

Alle ore 18 le ragazze del Basket Castelfiorentino andranno in cerca del poker in casa della capolista Porcari (arbitro Mannucci di Rosignano Marittimo). Le gialloblu, che già nella gara di andata erano andate vicine a mettere a segno il colpaccio arrendendosi per due sole lunghezze di scarto, proveranno adesso a frenare la corsa della prima della classe e a confermare le ottime indicazioni emerse nelle ultime tre giornate.

Eccezionalmente di domenica alle ore 21, invece, i ragazzi del Gialloblu Castelfiorentino riceveranno l’Atletica Castello con l’obiettivo di riscattare immediatamente il passo falso in cui sono inciampati sette giorni fa contro Maginot (arbitri Civeli di Poggibonsi, Del Lungo di Monteroni d’Arbia). Una gara in cuila truppa di Luigi Vertaldi sarà chiamata a bissare la vittora conquistata all’andata per mantenersi nella metà alta della classifica.

Martedì, infine, al via la seconda fase della 1° Divisione targata Basket Castelfiorentino: i ragazzi di Gianni Lazzeretti, alle ore 21.30, riceveranno la visita della Pallacanestro Alta Valdera (arbitro Cammilli di Empoli).