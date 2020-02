Camionista ubriaco in A1: fermato dalla polstrada

Nella mattinata di ieri, nel corso dei servizi predisposti dalla Sezione Polizia Stradale di Firenze, finalizzati al controllo della circolazione ed alla repressione dei comportamenti illeciti, una pattuglia della Sottosezione di Firenze Nord, in autostrada nei pressi del casello A1 di Calenzano, ha notato un autotreno con targa polacca che durante la marcia sbandava vistosamente creando pericolo per gli utenti in transito.

Gli Agenti immediatamente hanno messo in sicurezza la circolazione creando, con la tecnica della "safety car", uno spazio di garanzia fra l'autotreno ed il traffico proveniente da dietro il mezzo. Dopo avere assicurato l'incolumità degli altri utenti, la pattuglia è riuscita a fermare l'autotreno in condizioni di sicurezza controllando l'autista, un cittadino polacco di 50 anni, che fin da subito ha mostrato evidenti segni di alterazione derivante da ebbrezza alcolica.

A seguito degli accertamenti etilometrici lo stesso è risultato avere un tasso alcolemico pari a 3,47 g/l, quando il limite massimo per i conducenti di autoveicoli e motoveicoli non può superare 0,5 grammi per litro, mentre per gli autisti professionali dediti al trasporto di persone o cose, come in questo caso, deve essere pari a zero.

Il cittadino polacco è stato pertanto denunciato per guida in stato di ebbrezza aggravata dall'elevato tasso e dalla sua condizione di autista professionale, con ritiro della patente di guida. Inoltre a suo carico sono state contestate altre infrazioni per una somma complessiva di euro 437 e sottratti 23 punti dalla patente. Il veicolo è stato fermato in attesa che la ditta proprietaria inviasse un autista in condizioni idonee per proseguire il viaggio.

Sempre per guida in stato di ebbrezza alcolica, la notte scorsa in via Lucchese a Sesto Fiorentino, la volante del Commissariato di zona ha denunciato un automobilista straniero di 42 anni sorpreso alla guida con un tasso alcolemico pari a 2,25 g/l. 1,58 g/l è invece il valore di alcool rilevato in nottata dall’etilometro a carico di un fiorentino di 25 anni fermato da una volante della Questura di Firenze durante un controllo in via De’ Benci.

