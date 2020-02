Carlo Corsi nominato vice coordinatore provinciale di Forza Italia Pisa

In vista dell’imminente appuntamento elettorale per il rinnovo del consiglio regionale della Toscana, Carlo Corsi è stato nominato vice della coordinatrice provinciale di Forza Italia di Pisa, Raffaella Bonsangue, insieme ad altri tre esponenti del partito, Gabriele Benotto, Leonardo Mattolini e Roberto Sbragia.

“Un incarico che non solo è un riconoscimento del lavoro passato, ma una assunzione di responsabilità per gli impegni immediati, che già da oggi attendono il nostro partito - dichiara Corsi -. Inizia una campagna elettorale in cui Forza Italia gioca un ruolo di equilibrio fondamentale all’interno della coalizione di centrodestra. La Regione Toscana può essere conquistata e liberata dal consolidato e ininterrotto sistema di potere della sinistra, se ci sarà un impegno serio di tutti i simpatizzanti e i militanti”.

“Il discorso vale a cominciare dalla realtà che più mi è vicina, il comprensorio del Cuoio, dove Forza Italia in anni passati ha raggiunto consensi elevatissimi e dove deve tentare di riprendersi la fiducia degli elettori. E sarà questo da subito il mio preciso impegno”.

Carlo Corsi rimane anche coordinatore comunale di Forza Italia a San Miniato. Nelle recenti elezioni comunali è stato in prima fila, come capogruppo, a sostenere la candidatura a sindaco di Michele Altini, consentendo al centrodestra per la prima volta di raggiungere il ballotaggio. Come consigliere di Forza Italia dal 2004 al 2019, Corsi è stato anche vicepresidente del consiglio comunale di San Miniato.

