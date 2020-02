Completati i lavori alla terrazza degli Uffizi

La terrazza degli Uffizi, collocata sopra la loggia dei Lanzi in piazza Signoria, è ancora più bella. La pavimentazione in pietra serena, vecchia di quasi 50 anni, è stata interamente sostituita con nuove lastre dello stesso materiale. I lavori, iniziati la scorsa settimana, sono terminati oggi: hanno riguardato metà dell’area della terrazza, che è ampia circa 250 mq, e per portarli a termine è stato anche utilizzato un camion con un braccio metallico di 30 metri, collocato a terra in piazza Signoria.

Realizzata alla fine del Cinquecento, la terrazza era un luogo di delizie per i Granduchi: tra piante profumate rinnovate ogni giorno, fontane con zampilli su cui erano sospesi uccellini di metallo lucente e altre meraviglie, qui i Medici venivano a godersi la vista spettacolare su Firenze, come fanno i turisti di oggi.

Fonte: Ufficio Stampa - Firenze Musei

Tutte le notizie di Firenze