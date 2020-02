Confesercenti incontra la lista 'Per Voi' di Bice Del Giudice

E’ stata Bice Del Giudice, leader della lista “Per Voi”, facente parte con il PD della coalizione di centrosinistra, ad aprire la serie di incontri che Confesercenti Toscana Nord con la sua Area Monti Pisani affronterà con le forze politiche in lizza alle prossime amministrative di Cascina. La delegazione dell’associazione era composta dalla presidente Monti Pisani Laura Grassi, dal responsabile area pisana Simone Romoli, dal coordinatore Cascina Massimo Scarselli, dal presidente Anva Roberto Luppichini e dall’imprenditore Yuri Diolaiti, titolare di Villa Maya.

“Con l’avvocato Del Giudice – ha spiegato la presidente Grassi – abbiamo affrontato alcuni temi legati al commercio locale, sia su sede fissa che nei mercati comunali, per capire nel merito le posizioni della lista civica. Un dialogo che giudichiamo senz’altro proficuo”. E’ stato Massimo Scarselli ad entrare poi nello specifico, a cominciare dalla necessità di mantenere corso Matteotti pedonale. “Una riapertura del Corso non solo è irrealizzabile, ma anche negativa – ha detto -. Questo vuol dire che è necessario pensare ad una riqualificazione anche attraverso investimenti in eventi di qualità. La lista Per Voi ha escluso che nel suo programma ci sia la proposta di far tornare le auto sul corso, ma invece che punterà su un migliore decoro urbano”. Simone Romoli ha parlato del ruolo dei Comuni nell’incentivare il commercio.

“Negli ultimi due anni abbiamo assistito ad una progressiva riduzione delle imposte comunali sulle attività, strada che deve continuare ad essere perseguita. Da rivedere gli incentivi per le nuove aperture in centro storico invece, magari nella direzione di aiuti concreti a coloro che sono già aperti e contribuiscono a valorizzare il territorio, pur tra molte difficoltà. All’avvocato Del Giudice abbiamo infine ricordato – ha spiegato Romoli – come sia ancora aperto il nodo della mancanza di un piano comunale degli impianti di distribuzione carburanti, tema che abbiamo sottoposto senza risposte all’attuale amministrazione”.

Il miglior collegamento tra le frazioni e l’asse della Tosco Romagnola è stato l’argomento affrontato da Yuri Diolaiti trovando massima disponibilità nella lista Per Voi che nel suo programma ha previsto il “taxi amico”, servizio a prezzi simbolici per il trasporto in convenzione col Comune. Sempre Diolaiti si è espresso sulla necessità di un’azione di valorizzazione delle strutture turistico-ricettive del Comune, da rifornire con cartine turistiche, puntando sul turismo wedding. Al presidente Anva Luppichini il compito di concludere con l’annosa questione del mercato di Navacchio. “Abbiamo proposto all’avvocato Del Giudice di rivalutare con forza l’ipotesi di una sperimentazione sulla via Tosco Romagnola nel periodo estivo, quando le scuole saranno chiuse”.

Fonte: Confesercenti Toscana Nord

