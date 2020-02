Consiglio comunale a Montespertoli, si parlerà del polo della salute

Importante riunione del Consiglio Comunale a Montespertoli nella quale si parlerà del Nuovo Polo della Salute, dei musei di Montespertoli e di bilancio con una variazione che riguarda investimenti nella sanità e nella cultura.

La presidente Giulia Pippucci ha convocato il Consiglio Comunale nella Sala Consiliare del Palazzo comunale in Piazza del Popolo, alle ore 21.15 di Giovedì 27 Febbraio 2020.

L'ordine del giorno è il seguente:

1. Approvazione verbale seduta del 19 dicembre 2019;

2. Interpellanza presentata dal Gruppo Consiliare Progetto Montespertoli sui “Botti” nella notte di San Silvestro;

3. Interpellanza presentata dal Gruppo Consiliare Progetto Montespertoli sullo stato attuale delle fognature pubbliche di smaltimento acque meteoriche nella frazione di Anselmo;

4. Interpellanza presentata dal Gruppo Consiliare Progetto Montespertoli sul progetto di parcheggio in località Fornacette;

5. Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Progetto Montespertoli per la salvaguardia dei viali storici alberati a cipressi;

6. Convenzione tra i comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Castelfranco di Sotto, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli,

Fucecchio, Gambassi terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Santa Croce sull'Arno e Vinci per la rete

documentaria locale REA.net per il triennio 2020-2022;

7. Convenzione tra la parrocchia di San Piero in Mercato e il Comune di Montespertoli per la gestione, conservazione e

alorizzazione della raccolta museale di arte sacra presso la Pieve di Montespertoli;

8. Nuovo biglietto d'ingresso per i musei del sistema museale di Montespertoli: Museo Amedeo Bassi, Museo del Vino e Museo d'Arte Sacra di San Piero in Mercato;

9. Approvazione del regolamento per l'istituzione e la tenuta dell'Albo comunale delle Associazioni;

10. Variazione tracciato strada comunale Via della Leccia - autorizzazione alla permuta;

11. Variazione tracciato strada comunale Via Gricciano - autorizzazione alla permuta;

12. Variante semplificata al quadro conoscitivo del piano strutturale ed alle schede puntuali di fattibilità delle

trasformazioni del regolamento urbanistico comunale per l’abitato di Martignana e finalizzati all’aggiornamento delle

condizioni di pericolosità idraulica ai sensi degli artt.30-32 della L.R. 65/2014;

13. Accordo tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, finalizzato alla realizzazione del “Nuovo Polo della Salute” nel comune di Montespertoli. modifica accordo approvato con delibera del Consiglio

Comunale n. 14 del 28/03/2019 e sottoscritto in data 15/04/2019;

14. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari triennio 2020-2021-2022 – variazione;

15. Variazione programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 ed elenco annuale dei lavori pubblici relativi

all'annualità 2020;

16. Aggiornamento programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021;

17. Variazioni al bilancio di previsione 2020/2022 ai sensi dell'art 175 del d.lgs 267/2000.

Fonte: Ufficio stampa

