Consiglio Unione sul coronavirus, le opposizioni: "Odg della maggioranza politicamente inopportuna"

Mercoledì 19 febbraio, nella Sala del Consiglio comunale di Empoli, su iniziativa del centrodestra, (Lega, F.lli d’Italia e Forza Italia) e del M5S, si è tenuto un Consiglio dell’Unione Straordinario. I consiglieri di opposizione dei movimenti in questione, infatti, hanno raggiunto il numero di firme necessario e previsto dalla Legge, perché questa Convocazione fosse obbligatoriamente disposta, cosa puntualmente avvenuta.

L’oggetto della richiesta ha riguardato un tema di stringente attualità e particolarmente sentito, quale lo stato della situazione legata all’infezione mondiale da “Coronavirus”. In particolare, i consiglieri di opposizione hanno promosso un Consiglio Straordinario, sul tema “ Infezione mondiale da Coronavirus proveniente dalla Cina. Punto di situazione conseguente alla emanazione dello stato di emergenza nazionale, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, con particolare riferimento alla nostra zona ….”.

Al Consiglio in questione, su espresso invito, hanno partecipato, i dottori Berti e Filidei.

Il dibattito svoltosi è stato articolato e molto partecipato. Le personalità intervenute, come era nelle aspettative, hanno dato un importante contributo di conoscenza, sia dal punto di vista medico che da quello della comunicazione delle misure preventive adottate.

I proponenti il Consiglio, sia pur con diverse sfumature, hanno sottolineato la necessità che in relazione alla vicenda, le misure da adottarsi si rivelino consone, sia sotto il profilo della loro adeguatezza che sotto il profilo della loro tempestività. Non è possibile non solo abbassare la guardia ma non si deve neanche indulgere ad inopportuni cedimenti in ossequio ad argomentazioni del tutto fuori luogo. Il tema del razzismo, per essere chiari, non ha alcuna relazione con la tematica sollevata dalle opposizioni. Si tratta invece di essere seri e di assumersi le proprie responsabilità su una questione delicata, promuovendo le misure di prevenzione adeguate alla reale ed effettiva situazione in essere.

E’ purtroppo di queste ore la notizia di Nuovi casi di coronavirus in Italia: un italiano di Castiglione d'Adda (Lodi), 38 anni, è ricoverato all'ospedale Sacco di Milano e le sue le sue condizioni sono definite "molto gravi" e "instabili". E' positivo ai test per il morbo. Con lui sono state contagiate altre due persone: una è la moglie che è incinta di 8 mesi. L'altra è una terza persona che si è presentata spontaneamente al pronto soccorso con sintomi di polmonite, un conoscente stretto del 38enne. In quarantena ci sarebbero una sessantina di persone.

I consiglieri tutti del Centrodestra dell’Unione e il M5S, esprimono pertanto il proprio compiacimento per essere stati patrocinatori di una iniziativa volta a dare un contributo di chiarezza sull’argomento. Un compiacimento che è conseguenza anche delle attestazioni di approvazione se non di plauso vero e proprio, che sono pervenute da parte di numerosi cittadini. Sotto questo profilo si garantisce da parte delle forze politiche promotrici dell’iniziativa, una costante attenzione ed una vigile applicazione.

Alla fine del dibattito, il PD ha presentato un proprio o.d.g.. I consiglieri tutti dell’opposizione hanno di conseguenza abbandonato l’aula, ritenendo tale iniziativa, approvata in virtù di una riferita “interpretazione estensiva” dei regolamenti, non consona e neanche politicamente opportuna. Sul punto i gruppi consiliari di opposizione si riservano di valutare la legittimità dell’accaduto.

Leonardo Pilastri Capogruppo Lega

Giuseppe Romano Capogruppo Forza Italia

Maddalena Pilastri Capogruppo Fratelli d’Italia

Fabrizio Macchi Capogruppo M. 5stelle.

