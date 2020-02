Controlli della Municipale a Firenze: 3 autocarri multati

Proseguono gli interventi della Polizia Municipale per garantire la sicurezza stradale. Questa mattina sono stati svolti controlli in via delle Bagnese su 15 veicoli di cui 5 autocarri e 10 autovetture. Sono state elevate tre sanzioni, tutte a autocarri, per un totale di 261 euro. La prima, per mancato rispetto di divieto d’accesso a mezzi dal peso superiore alle 3,5 tonnellate, le altre due, per eccedenza di carico superiore alla fascia compresa tra il 10 e il 20 per cento, nella quale invece i veicoli risultavano conteggiati.