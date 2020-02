Coronavirus, i dipendenti dell'azienda vicino all'ambulatorio ricorrono al telelavoro

Non sono d'accordo i lavoratori dell'azienda che sta sopra all'ambulatorio Lilla allestito alla Asl Toscana Centro, dedicato alle analisi dei casi sospetti di Coronavirus. I cittadini rimasti in quarantena volontaria "sono più civili e intelligenti". A criticare l'iniziativa dell'ambulatorio è la responsabile delle risorse umane Dusca Corsi dell'azienda FabricaLab, che conta circa 100 dipendenti.

"Spero che alla luce degli eventi di oggi di Lodi la situazione cambi drasticamente, e chiudano questo ambulatorio che non serve a nulla" ha continuato Corsi. I dipendenti stanno ultimamente lavorando con il meccanismo del telelavoro. Una conseguenza scaturita dalla protesta avvenuta lunedì scorso quando, i lavoratori, avevano protestato con l'assessore regionale alla salute Stefania Saccardi a causa della decisione di concentrare nell'ambulatorio sottostante i test sul virus. Pare quindi che molti di loro in questi giorni preferirebbero stare a casa.

La responsabile delle risorse umane Corsi ha stilato un piano d'emergenza per "dare alternative ai dipendenti", come lo svolgere il lavoro da casa, presso il cliente o in un'altra piccola sede di Pistoia.

Tutte le notizie di Sesto Fiorentino