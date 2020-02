Cosimo I de’ Medici, in un libro il viaggio intorno all’uomo che divenne il primo Granduca di Toscana

Cosimo I de’ Medici (1519-1574) è stato una figura di primo piano, non solo nella storia degli staterelli della penisola italiana, ma anche a livello europeo. Ha costruito, con tenacia e perseveranza, quello Stato territoriale che corrisponde, a grandi linee, alla Toscana di oggi. Firenze è debitrice alla famiglia Medici del suo inestimabile patrimonio storico artistico e le iniziative per celebrare il quinto centenario della nascita sono state numerose. Tra queste il libro “Nel segno di Cosimo. Un viaggio intorno all’uomo, che divenne primo Granduca di Toscana”, Angelo Pontecorboli editore, che sarà presentato lunedì 24 febbraio alle ore 17,15 in sala Amintore Fanfani nel Palazzo del Pegaso, via Cavour 4 a Firenze.

Dopo i saluti del presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani, intervengono la curatrice, Marzia Cantini, e il presidente del Lions Club Firenze Cosimo de Medici, Enrico Balloni.

Saranno presenti gli autori Giovanni Cipriani, Emanuele Masiello, Eugenia Valacchi, Jennifer Celani, Francesco Martelli, Stefano Calonaci, Carlotta Paltrinieri, Lorenzo Allori e l’editore Angelo Pontecorboli

Fonte: Toscana Consiglio Regionale