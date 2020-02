Dalla Romania alle terme toscane: 12 sindaci fanno tappa a Gambassi

Oggi una delegazione di 12 sindaci dalla Romania hanno fatto tappa a Gambassi Terme, con i rappresentanti dell'Associazionismo termale della Romania. Ad annunciarlo è il sindaco Paolo Campinoti sulla sua pagina facebook, ringraziando per l'organizzazione l'Associazione Nazionale Comuni Termali e la presidentessa Franca Roso. I primi cittadini arrivano da una zona emergente del termalismo europeo, precisamente da Transilvania e Moldova.

Gambassi è tra i 4 comuni che la delegazione visiterà: le prossime tappe saranno Montecatini, Chianciano e Casciana. "E proprio dalla vocazione europea dell'idea mireremo a mettere in piedi una progettazione capace di intercettare bandi di portata sovranazionale.

Per ora solo un ottimo inizio. Poi lavoreremo per il futuro" ha aggiunto il sindaco Campinoti.

