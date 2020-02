Donna trovata morta in hotel, dall'autopsia restano ancora incerte le cause della morte. Servono altri esami

L'autopsia sulla 55enne tunisina trovata senza vita ieri in un hotel di Firenze non sarebbe riuscita, in base a quanto appreso, a stabilire se la donna sia morta per cause naturali o morte violenta. Per conoscere le esatte cause del decesso, quindi, occorrerà attendere l'esito delle analisi su alcuni campioni prelevati. La donna presenta dei segni sul collo di cui va verificata la natura. All'esame autoptico, disposto dal pm Ester Nocera, ha preso parte anche un consulente dei familiari della vittima, assistiti dall'avvocato Franco Borselli.

Tutte le notizie di Firenze