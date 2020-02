È più vicina l’approvazione del Piano Operativo comunale di Quarrata

Nuovo importante passaggio nella definizione del Piano operativo comunale, fondamentale strumento urbanistico per lo sviluppo urbanistico e ambientale del territorio. Ieri, giovedì 20 febbraio, il Consiglio comunale di Quarrata si è infatti riunito per approvare le controdeduzioni alle osservazioni pervenute da cittadini ed enti. Adesso il Piano Operativo Comunale verrà inviato alla Regione e al Ministero per la convocazione della Conferenza paesaggistica per la valutazione di conformità al Piano paesaggistico regionale, per tornare infine – presumibilmente entro l’estate - all'attenzione del Consiglio Comunale per la sua definitiva approvazione.

Il Piano operativo comunale proposto dall'Amministrazione persegue alcuni precisi obiettivi: l’attenzione al recupero dell’esistente e a non consumare nuovo suolo; la ridefinizione e valorizzazione della città e delle sue aree produttive; la difesa della struttura urbana policentrica e la sua articolazione in frazioni; la qualificazione delle aree pubbliche e degli insediamenti residenziali; la tutela del territorio e del suo valore paesaggistico ed ambientale; l’adeguamento delle previsioni edificatorie alle condizioni di fragilità geologica, idraulica e sismica del territorio; la semplificazione della struttura e dell'attuazione del piano.

L’iter di definizione di questo importante strumento urbanistico è iniziato nel luglio 2018, con la sua adozione in Consiglio comunale; si è poi aperta la fase di presentazione delle osservazioni, al termine della quale è iniziato l’esame da parte del Comune delle varie richieste. In totale, le osservazioni pervenute sono state 173, di cui due provenienti da enti e le altre da privati. Di queste 77 sono state accolte interamente o in parte, 91 non sono state accolte e 5 sono state ritenute non pertinenti.

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Quarrata