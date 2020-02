Elettricità al mercato di Scandicci, progetto da 120mila euro e lavori d'estate

È stato approvato dalla Giunta il progetto definitivo per il nuovo impianto di distribuzione dell’energia elettrica ai banchi del mercato di piazza Togliatti, con un importo da quadro economico per il progetto di 120 mila euro, già stanziati dall’Amministrazione comunale. “Realizzeremo un intervento complessivo per portare di nuovo l’energia elettrica ai banchi del mercato, dopo la sospensione della corrente nei mesi scorsi per problemi riscontrati sull’impianto – dice l’assessore allo Sviluppo economico Andrea Franceschi – l’obiettivo è di ridurre al massimo i disagi, sia ai cittadini sia a chi opera nel mercato, per questo motivo i lavori saranno effettuati nei prossimi mesi estivi. Assieme ai nostri uffici e alla Polizia Municipale stiamo affinando il cronoprogramma, appena sarà pronto illustreremo e condivideremo i tempi dell’intervento con gli ambulanti e con i rappresentanti delle categorie economiche interessate”.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa

