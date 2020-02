Elezioni Regionali, ecco i candidati del Movimento 5 Stelle scelti su Rousseau

Il Movimento 5 Stelle ha reso noto, attraverso un post sulla sua pagina facebook del capogruppo in Regione, Giacomo Giannarelli, i candidati scelti sulla piattaforma Rousseau dagli iscritti per le prossime elezioni regionali in Toscana. La lista vede a Firenze prima Silvia Noferi seguita da Andrea Quartini, prima ad Arezzo Cristiana Quarantini, mentre a Pisa il più votato è Luca Lauricella, a Prato Chiara Bartalini. A Livorno la capolista è Alessandra Rossi, a Grosseto Luca Giacomelli, a Lucca Claudio Loconsole. Infine capolista a Siena è Maria Pica, a Massa Carrara Elisa Giovannelli, a Pistoia Simone Giovannini, e a Prato Chiara Bartalini. Noferi e Quartini sono risultati i più votati in assoluto con, rispettivamente, 130 e 128 preferenze. In totale sono 54 i candidati M5s votati sulla piattaforma.

"Buon lavoro e in bocca al lupo ai nostri candidati toscani scelti con la piattaforma Rousseau. E’ un percorso in salita ma avrete l’appoggio di tutti noi. Spero di incontrarvi presto perché in questi 5 anni abbiamo fatto un incredibile lavoro insieme. Un lavoro che è da difendere, da valorizzare e da portare avanti. Mancano ancora 3 mesi alla fine della legislatura e Vi garantisco che continueremo a lottare come dei LEONI fino alla fine. Un ultima parola lasciatemela spendere però per Andrea Quartini che per soli 2 voti non è capolista. Mi dispiace moltissimo perché ho apprezzato il suo lavoro e la sua grande competenza sul tema della sanità. Andrea è una grande risorsa per tutto il Movimento 5 Stelle spero che possa accompagnarci anche in futuro per le numerose sfide che dovremo affrontare", così il post di Giacomo Giannarelli.

