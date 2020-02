I 109 anni di nonna Elvira, la più anziana di Livorno

Domani, sabato 22 febbraio, compie 109 anni Elvira Ferrazzuto, la nonnina più anziana della città, e sicuramente una delle donne più longeve d’Italia. Elvira è nata nel 1911 a Livorno, dove ha sempre vissuto. Prima di andare in pensione, tanti anni fa, ha lavorato come operaia alla SICE (ex Pirelli).

Le sue condizioni sono tuttora buone, Elvira è abbastanza lucida anche se non è più attiva come fino a qualche tempo fa. Festeggerà il compleanno ultracentenario nella sua casa in via Garibaldi, con figli, nipoti e pronipoti. A nonna Elvira il sindaco Luca Salvetti invierà una rosa con gli auguri a nome di tutta la città.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa

