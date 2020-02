Estesa la copertura wi-fi in tutta la biblioteca San Giorgio

A sostegno delle esigenze di connessione internet dei frequentatori, la biblioteca San Giorgio ha concluso in questi giorni i lavori di copertura wi-fi dell’intera area pubblica della biblioteca, anche in seguito alla dismissione della rete provinciale Pistoia wi-fi.

In particolare la rete è stata implementata nelle aree che finora erano rimaste scoperte: la sala Desideri, la sala corsi e gli uffici. In sala Desideri rimarranno attivi ancora per un periodo di transizione anche i cavi ethernet disponibili sui singoli tavoli.

Vista la natura della struttura, in cemento armato, alcune aree intermedie e di passaggio potrebbero risultare coperte in modo non ottimale, ma il segnale è ormai stato esteso a tutte le aree, compresi l’auditorium, il bar e la terrazza.

Il servizio è gratuito per tutti i frequentatori, previa attivazione di una password personale da richiedere ai banchi del prestito. Prevede la possibilità di usufruire di un traffico giornaliero pari a 512 Mb. I minorenni possono richiedere la loro password soltanto se accompagnati da un genitore.

Con lo stesso account, ed entro lo stesso limite complessivo di traffico, è possibile usufruire del servizio anche alla biblioteca Forteguerriana, dove la rete wi-fi è stata attivata nelle sale III, IV, VI e nella sala Gatteschi; la sala Rossi Melocchi è invece connessa con il cavo ethernet per un massimo di 6 postazioni.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Pistoia