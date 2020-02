Fi-Pi-Li, Cucini replica: "Cantieri invisibili non sono stati ancora inventati"

FiPiLi. Giacomo Cucini, Sindaco di Certaldo e consigliere delegato della Città Metropolitana alla Viabilità nell'Empolese Valdelsa, spiega che "tutto è perfettibile ma ancora non sono stati inventati i cantieri invisibili, che lavorano in uno spazio tempo fuori dalle 24 ore ordinarie. I dati contenuti in una mia risposta scritta a un'interrogazione di un consigliere metropolitano e da questo diffusi riportano i sinistri occorsi su tutto il tratto della FiPiLi dal 27 maggio al 31 ottobre 2019 nel numero di 87, sono messi in relazione a quelli accaduti nei due anni precedenti. Si parla di aumento vertiginoso con un riferimento al cantiere condotto dalla Regione tra Montelupo e Ginestra per supporre assenza di attenzione istituzionale dalla Regione in giù e, quel che è peggio, tecnica. Non sono d'accordo".

Il numero dei pattugliamenti "ad esempio, 288 in sei mesi sul tratto del cantiere, dice di questa doverosa sensibilità che è consapevole, peraltro, che quando si aprono cantieri - gli stessi che il consigliere invoca per la manutenzione - si possono e si devono limitare i microtamponamenti che vengono registrati come incidenti: tuttavia nessuno può sostituirsi a chi guida, nonostante tutti siano stati avvisati in tempo reale via radio, video e con i pannelli allestiti, delle modalità di esecuzione dei lavori e delle corrette procedure di guida. Purtroppo le infrastrutture invecchiano e vanno rinnovate, procurando sì disagio sul breve periodo ma garantendo un servizio indispensabile. Mi sembra che alimentare rabbia e insofferenza sia come il gatto che si morde la coda. Ben vengano invece tutti i contributi che possano rendere migliorabile quest'arteria che collega Firenze a Pisa e Livorno".

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

Tutte le notizie di Firenze