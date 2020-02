Gatta anziana abbandonata in strada: Enpa Firenze la salva

Anziana e un pò mal ridotta, ma fortunata ad aver trovato dei volontari che le daranno tutto ciò di cui ha bisogno. È la storia di una gatta anziana trovata per la strada, nel comune di Firenze, in condizioni critiche. La micia era sottopeso, disidratata, con problemi cardiaci e artrosi diffusa. Gli esami effettuati successivamente hanno mostrato problemi epatici e ai reni. Al momento l'amica pelosa si trova in sicurezza, nelle esperte mani di un addetto Enpa Firenze.

Si presuppone che la gatta avesse vissuto fino a poco tempo in casa e che, dopo essere invecchiata e con le naturali complicanze che l'avanzare dell'età porta con se, fosse diventata un peso per i padroni, così da finire in strada. Queste supposizioni derivano dal fatto che l'anziana micia ha un carattere buono, socievole ed è abituata a stare tra le mura domestiche e all'uso della lettiera.

Enpa Firenze sosterrà tutte le spese veterinarie necessarie ad una pronta guarigione dell'amica a quattro zampe. L'associazione mette in campo le proprie risorse in un momento dove purtroppo questi episodi risultano essere in crescita.

Tutte le notizie di Firenze