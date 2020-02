La Lega torna in centro a Empoli domani, Sabato 22 Febbraio dalle 9:30 alle 13, per continuare la campagna tesseramento, che sta procedendo ottimamente, e raccogliere le firme per due proposte di legge inerenti all’adozione di una legge elettorale con un maggioritario puro e l’elezione diretta del Presidente della Repubblica.

Al gazebo saranno presenti i Consiglieri Comunali Andrea Picchielli, Vittorio Battini e Gabriele Chiavacci.

