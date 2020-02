'Food for Change', a Staffoli il salone Hair Fashion aiuta l'ambiente

Un parrucchiere che si occupa di alimentazione, un salone con le dritte per il cibo e per l'ambiente. A prima vista può suonare assurdo, ma a Staffoli è realtà: è l'iniziativa Food for Change che Hair Fashion proporrà per il mese di marzo.

Il titolare Simone Fontana si dice sensibile ai cambiamenti climatici: "Per questo sosteniamo il progetto di Davines nato con Slow Food per promuovere consapevolezza alimentare. I cardini saranno mangiare cibo di stagione, ridurre il consumo di carne, scegliere materie prime locali e ridurre gli sprechi recuperando gli avanzi".

Nel salone sarà distribuito un ricettario per chi aderirà a Food for Change, il progetto di Davines portato avanti da Hair Fashion. Da tempo Davines lavora con ingredienti di origine naturale per minimizzare l'impatto ambientale. "Nel nostro piccolo speriamo di poter migliorare la nostra vita e il mondo in cui viviamo" commenta Fontana.

