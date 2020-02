Il confine orientale e le foibe: fra ricerca storica e propaganda. L'incontro organizzato da ANPI

“Chi conosce davvero la storia di cosa accadde al confine orientale” italiano prima, durante e dopo la seconda guerra mondiale?”

Da anni assistiamo a ricostruzioni inesatte, parziali, strumentali, dove la verità di un momento drammatico per l’Italia viene raccontata senza tenere conto di nessun contesto e senza la volontà di capire e comprendere avvenimenti complessi e tragici quali quelli che caratterizzarono la seconda guerra mondiale. Un conflitto avviato dai regimi nazista e fascista condotto fin da subito con una violenza criminale.

Per chi volesse capire e approfondire, per poter poi valutare liberamente secondo le proprie convinzioni, Le ANPI di Montopoli/San Miniato, Santa Croce sull’Arno, Fucecchio, Santa Maria a Monte, Montelupo Fiorentino, Empoli, CGIL-PISA, e il Comitato Provinciale ANPI di Pisa hanno organizzato per SABATO 29 febbraio, presso la Casa Culturale di San Miniato Basso, un incontro con il Prof. Jože Pirjevec, tra i massimi esperti della questione.Si allega volantino con il programma completo della giornata.

