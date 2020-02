Istruzione, il Santucci di Pomarance in visita alla SMITH BITS

Alla scoperta delle eccellenze del territorio, i ragazzi di V ITIS “A. Santucci” di Pomarance visitano lo stabilimento produttivo della SMITH BITS di Saline di Volterra.

Nell’ambito del progetto SEI i ragazzi, della V ITIS “A. Santucci” di Pomarance, hanno visitato gli stabilimenti produttivi della Smith Bits di Saline di Volterra dove si producono scalpelli per le perforazioni petrolifere.

Lo stabilimento, nato negli anni sessanta, quanto la Bolognese IDRILL srl apri una unità produttiva a Saline di Volterra per realizzare e manutenere gli scalpelli utilizzati in geotermia è entrato, prima, a far parte della multinazionale Smith International (nel 1972) e più recentemente del gruppo Schlumberger, una delle più importanti oilfield services company del mondo.

In particolare, a Saline di Volterra è stata mantenuta una struttura produttiva che, partendo dall’ingegneria del prodotto, che studia e sviluppa modelli di scalpello sempre più performanti e specializzati alle specifiche conformazioni geologiche del terreno, riesce ad organizzare le lavorazioni fino alla realizzazione delle produzioni finite.

Gli studenti hanno potuto apprezzare l’alto standard qualitativo e organizzativo dell’azienda che oltre ad essere certificata OHSAS 18001, ISO 14001, API 7-1 e ISO 9001 può vantare un importantissimo risultato sul campo: zero infortuni da più di 6 anni, segno dell’attenzione fattiva di tutto il personale ai temi HSE.

Dopo la presentazione aziendale tenuta dal responsabile HR, i ragazzi hanno potuto assistere alle lezioni sul sistema salute e sicurezza, tenuta dal HSE Specialist, alle lezioni su Oil & Gas Industry, Qualità e Lean Production tenuta dai tecnici del team Quality Engineering & Continous Improvement, Progettazione e produzione, tenuta dai tecnici del Manufacturing Engineering team.

Al termine delle lezioni, i ragazzi,dotati dei necessari DPI, hanno svolto una visita guidata nei rearti di produzione, dove hanno potuto osservare la tecnologie e le complesse lavorazioni meccaniche che caratterizzano il processo produttivo.

Durante la visita molti sono stati gli spunti tecnologici legati alla sicurezza e alla qualità della produzione, che gli accompagnatori hanno tenuto a sottolineare ai ragazzi.

Alla visita hanno partecipato, in veste di guide, anche degli ex studenti dell’ITIS di Pomarance, oggi dipendenti di SMHIT BITS e protagonisti di iniziative autonome di salute e sicurezza sul lavoro e miglioramento continuo.

Il corpo docente ringrazia Smith International Italia- a Schlumberger Company per la collaborazione con la l’opportunità formativa offerta ai ragazzi.

Fonte: ITIS “A. Santucci” di Pomarance

