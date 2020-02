Lavoratori a nero e irregolari, nei guai due imprese mugellane

Otto lavoratori in nero, di cui sette clandestini, in due imprese che si occupano di oggetti destinati alla pelletteria. La guardia di finanza è entrata in azione nella zona industriale di Barberino di Mugello in due laboratori, uno dei quali sembrava inutilizzato perché aveva tendaggi scuri alle finestre. In una delle due imprese era stato ricavato un piano che, tramite pareti in cartongesso, creava delle camere dove i lavoratori alloggiavano di notte. Sono intervenuti anche i funzionari Asl e la polizia municipale dell'Unione Mugello che hanno fatto rimuovere le opere abusive. Le imprese sono state sospese e multate.

