Lineapelle 98, visitatori +2% nonostante l'assenza dei buyer dalla Cina

Svolta a Fieramilano Rho dal 19 al 21 febbraio 2020, LINEAPELLE conferma la sua importanza per la supply chain globale della moda e del lusso accogliendo un numero di visitatori che sfiora le 20.000 unità, in crescita del 2% rispetto alle edizioni del 2019. Una crescita evidenziata dagli ingressi sia degli operatori italiani sia di quelli esteri. Una straordinaria dimostrazione di vitalità e solidità, che LINEAPELLE ha espresso nonostante l'inevitabile assenza di espositori e buyer cinesi e dell'Estremo Oriente a causa dell'epidemia di Coronavirus. (In calce all'articolo gli speciali video dei giorni di mostra)

Oltre alla positività degli ingressi, gli espositori di LINEAPELLE segnalano l'ottimo livello di qualificazione dei visitatori, frutto anche della sinergia con i saloni della calzatura, Micam, e della pelletteria, Mipel con i quali LINEAPELLE ha condiviso un giorno di esposizione, mercoledì 19 febbraio.

Mentre LINEAPELLE archivia l’edizione dedicata alla stagione estiva 2021, resterà aperta fino a sabato 29 febbraio, presso lo Spazio Lineapelle di Palazzo Gorani a Milano, la mostra Questione di Pelle organizzata da Lineapelle e curata dalla giornalista Mariella Milani, con la direzione artistica di Simone Guidarelli.

Questione di Pelle è un progetto espositivo che celebra la pelle e ne racconta la bellezza e la versatilità attraverso alcune creazioni di Gianfranco Ferré (gentilmente concesse dalla Fondazione Gianfranco Ferré) e capi realizzati dai designer Bozart, Cecilio Castrillo, Alessandro Dell’Acqua, Mario Dice, Diego Dolcini, Ely.B, Massimiliano Giornetti, Simone Guidarelli, Mani del Sud, Antonio Marras, Italo Marseglia, Simone Marulli, Sermoneta, Ventaglidautore, Vivetta, Alessandra Zanaria.

La prossima edizione di LINEAPELLE si svolgerà a Fieramilano Rho dal 23 al 25 settembre 2020 e sarà dedicata alla stagione autunno/inverno 2021/2022.

Fonte: Lineapelle

