Lineapelle, Deidda: "Coronavirus, ci sarà da stringere i denti"

Lineapelle 98. Cammino tra i padiglioni, chiedo ai nostri imprenditori come va. A questa domanda nessuno risponde "bene" o "male", quest'anno. Perché ci si aspettava pochissima partecipazione, e invece la fiera nei giorni scorsi è stata molto partecipata.

E perché le nostre aziende non si risparmiano. Innovano, investono, producono tenacemente. Mantengono alta la bandiera santacrocese e italiana. Purtroppo l'allarme coronavirus ha avuto un peso importante per il commercio e per l'industria, e ora c'è da sperare che in tempi ragionevoli questa situazione si risolva nel migliore dei modi.

Ci sarà da stringere i denti e avere fiducia nella ricerca e nel progresso. Io ce l'ho. E anche se quest'anno le nostre scuole non portano a casa premi per l'iniziativa Amici per la Pelle, torno a casa fiera dell'entusiasmo dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze, del lavoro svolto con passione da tutte le classi che hanno partecipato.

Anche loro mi convincono ad avere fiducia nel futuro. E quindi torno a casa felice di questa giornata. Orgogliosa di essere santacrocese.

Giulia Deidda, sindaco di Santa Croce sull'Arno

