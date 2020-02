M’illumino di meno, iniziative al Museo Archeologico di Montelupo

La giornata di Studio si inserisce all’interno dell’Iniziativa della trasmissione Caterpillar di RADIO2 “M’illumino di meno”.

La manifestazione sarà organizzata in Collaborazione con il CNR-IBE Istituto per la Bioeconomia di Firenze, con la partecipazione dell’associazione Terra Incognita e l’associazione Gruppo Astrofili di Montelupo.

L’ evento si svolgerà VENERDI 6 MARZO, a partire dalle ore 17, e prevederà interventi da parte di Ricercatori del CNR-IBE su tematiche riguardanti i cambiamenti climatici. E’prevista inoltre una camminata di circa mezz’ora per adulti e ragazzi con apposite apparecchiature per misurare l’inquinamento luminoso. La giornata si concluderà presso l'osservatorio astronomico "Beppe Forti"per l’osservazione delle stelle in collaborazione con il gruppo Astrofili di Montelupo

L’iniziativa proseguirà SABATO 7 MARZO (dalle10 alle12) con laboratori per ragazzi a carattere ambientale in collaborazione con l’associazione TERRA INCOGNITA.

Quest’anno lo slogan dell’evento M’illumino di meno è: “Spegniamo le luci e piantiamo un albero. Un albero fa luce”. A conclusione del laboratorio, insieme ai bambini pianteremo degli alberi nel giardino del Museo.

Destinatari: bambini, famiglie, adulti

Laboratorio del sabato a pagamento:costo 5€

Per info scrivere a eventi@coop-ichnos.com o chiamre il 3299846252

22 Marzo 2020

ROMAN MASTERCHEF

Dalle 16 alle 18 un laboratorio dedicato alla scoperta della cucina degli antichi romani.

Cosa mangiavano? Quali erano le loro pietanze preferite? Come apparecchiavano la tavola?

Dopo aver scoperto qualcosa di più sulle abitudini culinarie dei nostri antenati i partecipanti si caleranno nei panni di veri chef e realizzeranno alcune ricette tipiche delle tavole dell’antica Roma!

Adatto a bambini dai 6 agli 11 anni

Costo a partecipante: 5€

Prenotazione obbligatoria entro il 21 marzo alle ore 13.00 chiamando al 328 8324549 o scrivendo a info@archeoandtech.com

Evento a cura di Associazione Professionale Archeo&Tech

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Montelupo Fiorentino