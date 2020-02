Misericordia di Firenze, quattro mezzi partiti per l'Albania con aiuti umanitari

Sono partiti ieri, 20 febbraio, per le zone terremotate dell’Albania quattro mezzi carichi di aiuti umanitari raccolti nell’ambito del progetto #insiemefacciamoladifferenza e destinati alla popolazione che colpita dal forte evento sismico che ha causato morti e feriti e gravi danni. Un tir, due furgoni e un minibus carichi di alimenti, medicinali, vestiti e generi per l’igiene personale sono partiti da Firenze con destinazione la Caritas nazionale albanese - Lehza. Nel corso del tragitto si è unito al convoglio a Andria anche un altro tir. Il progetto #insiemefacciamoladifferenza, nato a maggio 2019, è promosso dall’Arciconfraternita della Misericordia di Firenze, dal Centro Missionario Medicinali, dalla Fondazione Solidarietà Caritas onlus, dalla Fondazione Il Cuore si scioglie e da ora anche dalla Compagnia di Babbo Natale. La raccolta degli aiuti è stata resa possibile anche grazie alle Associazioni di albanesi residenti nel territorio fiorentino e toscano, al Coordinamento Misericordie dell’Area Fiorentina, alla Federazione regionale delle Misericordie della Toscana e alla Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia che sin da subito si sono attivate per rendere possibile questa iniziativa. Ancora una volta il mondo del volontariato cattolico e laico si incontrano per un appuntamento importante dimostrando che insieme è veramente possibile fare la differenza.

Fonte: Misericordia di Firenze

