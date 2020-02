Multe per 9mila euro e due denunciati in San Jacopino

Ieri sera gli Agenti del Commissariato di P.S. San Giovanni unitamente a quelli della Polizia Municipale e a personale dell’Ispettorato del Lavoro di Firenze e dell’ASL hanno effettuato una serie di controlli nella zona di piazza San Jacopino a Firenze. Complessivamente sono state effettuate verifiche in cinque attività.

La polizia ha sottoposto a fermo per identificazione due cittadini magrebini denunciati per la violazione degli obblighi sul soggiorno.

La polizia municipale ha invece riscontrato una serie di violazioni in alcuni esercizi pubblici della zona, elevando sanzioni per oltre 2000 euro.

L’Ispettorato del Lavoro ha infine irrogato 9200 euro di sanzioni.

