Musart, i nomi del 2020: Roberto Bolle, LP, Paul Weller, Stefano Bollani e molti altri

Musart è il Festival che abbina grandi nomi dello spettacolo al fascino secolare di Firenze. Agli appuntamenti serali in piazza della Santissima Annunziata – nel cuore della città, a poche centinaia di metri dal Duomo - si aggiungono un foyer ricco di iniziative, in piazza Brunelleschi, e tanti eventi in altri spazi preziosi della città: incontri, visite a luoghi d’arte, mostre, docu-film e altri appuntamenti a ingresso gratuito.

Dal 15 al 28 luglio, l’edizione 2020 vedrà protagonisti l’etoile Roberto Bolle e il suo straordinario Gala di danza, il cantautorato dichiaratamente “British” di Paul Weller, il rock d’essai di LP, Goran Bregovic con lo spettacolo “From Sarajevo”, il nuovo progetto di Stefano Bollani dedicato a “Jesus Christ Superstar”. E ancora, Fiorella Mannoia, Edoardo Bennato con orchestra, i classici del rock in versione sinfonica di Rock The Opera, il concerto all’alba della pianista Rita Marcotulli.

I biglietti sono in vendita nei punti Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita (tel. 055.210804) e online su www.ticketone.it (tel. 892.101). Per chi è in cerca di soluzioni esclusive c’è la formula Gold Package, che al biglietto di primo settore aggiungerà ingresso dedicato, visite guidate ai luoghi d’arte della piazza, area hospitality, servizio catering, ulteriori riduzioni per mostre e attività culturali.

Il suo “Girls Go Wild” è stato il brano più ascoltato nelle radio italiane nel 2019: LP, ovviamente. Mercoledì 15 luglio sarà l’artista americana a inaugurare Musart 2020, sulle ali del successo ottenuto con l’album “Heart To Mouth”.

Da "Un giorno credi" a "Capitan Uncino", a "Non farti cadere le braccia". Brani che hanno segnato la carriera di Edoardo Bennato e il cantautorato italiano. E che riascolteremo giovedì 16 luglio, in versione sinfonica, nello straordinario concerto “Da Rossini al rock” che vedrà il cantautore partenopeo al fianco dell’Orchestra della Toscana.

Roberto Bolle sceglie ancora lo scenario di piazza della Santissima Annunziata per il nuovo tour del gala di danza “Roberto Bolle and Friends”. Dopo il tutto esaurito dell’anno passato, sabato 18 luglio l’Étoile dei due mondi tornerà con i suoi ospiti sul più elegante palco dell’estate fiorentina.

Lunedì 20 luglio, con “Form Sarajevo”, Goran Bregovic trasformerà in musica le molteplici anime della capitale della Bosnia-Erzegovina: ci saranno tre violini solisti, suonati secondo la tradizione classica occidentale, quella klezmer e quella orientale. E poi, la fedele Wedding and Funeral Orchestra, un ensemble di fiati gitani, un coro di voci bulgare e l’Orchestra Galilei della Scuola di Musica di Fiesole.

Martedì 21, a cinquant’anni dall’uscita dell’album “Jesus Christ Superstar”, Stefano Bollani rileggerà, in solitudine e in assoluta libertà, il capolavoro di Andrew LIoyd Webber & Tim Rice. Non una semplice trascrizione: “Piano Variations on Jesus Christ Superstar” è una versione strumentale in cui trovano spazio l’indole di Bollani e la sua straordinaria capacità d’improvvisazione. Con la benedizione di Andrew LIoyd Webber.

Giovedì 23 luglio segna il ritorno, con un programma completamente rinnovato, di “Rock The Opera”, il concerto dell’Orchestra della Toscana in collaborazione con la Prague Philharmonic Orchestra diretta da Friedemann Riehle che la scorsa estate segnò il tutto esaurito con settimane d’anticipo. Dai Pink Floyd agli Zeppelin, grandi successi del rock eseguiti in chiave sinfonica.

A fine estate un grande evento contro la violenza sulle donne, insieme a famose colleghe. Venerdì 24 luglio Fiorella Mannoia trova il tempo per riabbracciare il pubblico fiorentino, sempre in piazza della Santissima Annunziata: al centro del concerto il nuovo album “Personale”.

Se non avete mai sentito la sua “You Do Something To Me” beh… siete in tempo per rimediare. Paul Weller, alias The Modfather, leggenda del cantautorato d’Oltremanica, sarà lunedì 27 luglio a Musart, con un live è la summa del suo variegato percorso, dal punk degli esordi al soul, dal power pop al folk, fino all’elettronica.

Il festival si chiuderà con il concerto all’alba della pianista Rita Marcutulli, martedì 28 luglio (ore 4.45) nel Cortile degli Uomini dell’Istituto degli Innocenti.

Elegante teatro all’aperto, Musart Festival avrà anche quest’anno un foyer ricco di iniziative, spettacoli e proposte culinarie: tutto nell’adiacente piazza Brunelleschi.

Prima dei live si potranno visitare gratuitamente giardini, luoghi di culto e palazzi monumentali adiacenti alla piazza. Immancabile la mostra fotografica “Because the night” dedicata ai grandi concerti fiorentini, confermata la collaborazione con Sky Arte: docu-film e rarità in tema musicale nella sede di piazza Brunelleschi dell'Università di Firenze.

Programma completo, informazioni e aggiornamenti sul sito ufficiale www.musartfestival.it e sui canali social del festival.

Musart Festival 2020 è prodotto da associazione culturale Musart in co-organizzazione con Istituto degli Innocenti, nell’ambito dell’Estate Fiorentina promossa dal Comune di Firenze.

Scarica il trailer video

https://urly.it/34f4g

Programma Musart Festival Firenze 2020

Mercoledì 15 luglio 2020 - ore 21.15

LP

(biglietti da 34,50 a 69 euro - Gold Package 129 euro)

Giovedì 16 luglio 2020 - ore 21.15

EDOARDO BENNATO + ORCHESTRA DELLA TOSCANA

“Da Rossini al rock”

(biglietti da 28,75 a 48,30 euro - Gold Package 108 euro)

Sabato 18 luglio 2020 - ore 21.15

ROBERTO BOLLE and FRIENDS

(biglietti da 63,25 a 143,75 euro - Gold Package 204 euro)

Lunedì 20 luglio 2020 - ore 21.15

GORAN BREGOVIC Wedding and Funeral Orchestra

“From Sarajevo”

(biglietti da 28,75 a 51,75 euro - Gold Package 112 euro)

Martedì 21 luglio 2020 - ore 21.15

STEFANO BOLLANI

“Piano Variations on Jesus Christ Superstar”

(biglietti da 26,45 a 46 euro - Gold Package 106 euro)

Giovedì 23 luglio 2020 - ore 21.15

ROCK THE OPERA vol. II

Orchestra della Toscana e Prague Philharmonic Orchestra

Direttore Friedemann Riehle

(biglietti da 25,30 a 57,50 euro - Gold Package 118 euro)

Venerdì 24 luglio 2020 - ore 21.15

FIORELLA MANNOIA

(biglietti da 29,90 a 57,50 euro - Gold Package 118 euro)

Lunedì 27 luglio 2020 - ore 21.15

PAUL WELLER

(biglietti da 34,50 a 63,25 euro)

Martedì 28 luglio 2020 – ore 4.45 (Istituto degli Innocenti - Cortile degli Uomini)

RITA MARCOTULLI

Concerto all’alba

Info Musart Festival Firenze

Dal 15 al 28 luglio 2020 - Piazza della Santissima Annunziata – Firenze

Ingresso da via de’ Servi – Biglietteria piazza Brunelleschi

Info tel. 055.667566 – www.musartfestival.it

Facebook: MusArt-Festival

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze