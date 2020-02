Nel calzino nasconde 16 dosi di eroina e 1.700 euro: arrestato

Un calzino molto capiente quello utilizzato da un 34enne arrestato a Pescia dopo un inseguimento. Al suo interno vi aveva nascosto 16 involucri di eroina e 1.745 euro in contanti. In totale aveva 190 grammi di stupefacente. La polizia pistoiese è intervenuta durante i controlli a un casolare abbandonato. Sono state viste due persone con fare sospetto che si sono dati alla fuga. Uno di questi è riuscito a sfuggire, l'altro è stato fermato. Aveva gettato via durante la corsa un cellulare e altra droga sotto un'auto in sosta.

