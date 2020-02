'Ogni bambino è un cittadino', matinée per le scuole a Fucecchio

Nell’ambito del progetto Educazione alla Costituzione e alla Legalità promosso dall’Amministrazione comunale di Fucecchio, in collaborazione con la cooperativa Sintesi, l’ANPI Fucecchio, il Comitato per l'attuazione della Costituzione, lunedì 24 e martedì 25 febbraio mattina al Nuovo Teatro Pacini. va in scena, per i ragazzi delle classi V delle scuole elementari e II della scuola media di Fucecchio, Ogni bambino è un cittadino, di Enrico Falaschi e Claudio Benvenuti, liberamente ispirato a La Costituzione spiegata ai bambini di Anna Sarfatti, con Claudio Benvenuti e Marco Sacchetti e gli interventi pittorici dal vivo Angelo Italiano, una produzione Teatrino dei Fondi.

Lo spettacolo, insignito nel 2014 della Targa per l’impegno etico e civile dal Presidente della Repubblica, stimola in modo piacevole e ludico i bambini e i ragazzi alla conoscenza della Costituzione italiana e ai valori di cui è portatrice e garante.

Ripercorrendo diritti e i doveri che i principali articoli della nostra Costituzione sanciscono, utilizza una serie di metafore per avvicinare i concetti alla quotidianità dei bambini.

Un funzionario della Repubblica italiana insieme al suo aiutante pasticcione e impreparato sono stati inviati qui, oggi, dal Presidente della Repubblica. La loro missione è quella di mettere a conoscenza i ragazzi dell’importanza del contenuto della nostra Costituzione.

Fin qui tutto bene, non foss’altro per una serie di simpatici fraintendimenti e divertenti incomprensioni che complicheranno terribilmente il compito dei due uomini…i quali tuttavia, nonostante le difficoltà, riusciranno con l’aiuto dei bambini a portare a termine la loro missione….

Fonte: Ufficio stampa

