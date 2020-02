Pranzo con Aned a Avane per il tesseramento annuale

Il giorno 08 Marzo 2020 alle ore 13 presso la vela Margherita Hack ad Avane si terrà il tesseramento annuale 2020, "con l'occasione se saremo numerosi riusciremo a portare 2 ragazzi in più al viaggio della memoria di Mauthausen" fanno sapere da Aned. Per prenotazioni potete rispondere alla mail oppure telefonare al Sig Michelucci Alberto 3479014579 o Frizzi Nadia 3703316487. Il prezzo del pranzo che è 20.00€ per gli adulti e 10.00€ per i bambini sotto i 10 anni.

Le celebrazioni alla vetreria Taddei si terranno il 9 marzo con il seguente programma

Ore 9 Messa presso la chiesa Madonna del Pozzo Piazza della Vittorio

Ore 10 Cerimonia con corteo da piazza della Vittoria fino alla Ciminiera della Tadddei dove verrà depositata la corona.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Empoli