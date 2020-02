Scuola Digitale, il Comprensivo 2 di Poggibonsi vince mille euro

L'Istituto Comprensivo 2 di Poggibonsi si è oggi classificato presso il Complesso San Niccolò, Università di Siena, al primo posto nella categoria, vincendo un premio in denaro di 1000 euro. Il progetto è nell'ambito del premio Scuola Digitale.

“Abbiamo partecipato al concorso con un progetto che descrive il percorso formativo che i ragazzi fanno all’interno della scuola, da quando arrivano, all’età di tre anni, a quando escono, all’età di 14. Coinvolge quindi i tre ordini di scuola”, ha illustrato la professoressa Rovena Mazza che ha accompagnato gli studenti assieme alle maestre Carmelina Capalbi e Marina Musmeci

All'incontro di stamattina le scuole partecipanti sono state chiamate a fare una breve presentazione poi è seguita la premiazione. Il Comprensivo ha partecipato con 21 alunni: 6 dell'infanzia, 7 della primaria e 8 della secondaria, in rappresentanza di tutti gli alunni della scuola. Il progetto è stato presentato non a parole ma con una piccola rappresentazione in modo da poter coinvolgere anche i più piccoli. Li aspetta ora la fase regionale a Lucca!

