Sub nel Mugello con i ragazzi disabili: una domenica con Zero Barriere

Domenica 23 febbraio la Subacquea Zero Barriere torna nel Mugello per la terza edizione. E’ oggi un appuntamento fisso, molto atteso dal pubblico, addetti ai lavori, istituzioni, e soprattutto dai ragazzi dell’associazione Il Delphino Onlus con le loro famiglie, che partecipano alle prove gratuite di subacquea, nuoto e snorkeling, promosse HSA Italia - Handicapped Scuba Association International, associazione di eccellenza nella diffusione dello sport subacqueo per le persone con disabilità.

Gli istruttori di Mugello Sub e le guide HSA sono pronti ad accogliere al Centro Piscine del Mugello, in via Pietro Caiani a Borgo San Lorenzo (FI), dalle 10:00 alle 12:30, un gruppo di ragazzi e bambini con disabilità dell’associazione Il Delphino Onlus e gli interessati che vorranno partecipare: tutti saranno protagonisti con sensibilità e cura nelle attività, dimostrando ancora una volta il valore della subacquea, del nuoto e dello snorkeling per tutti, nessuno escluso.

L’associazione Il Delphino Onlus è stata istituita nel 2003 dalla volontà di alcuni genitori di bambini e ragazzi con disabilità che vivono nel Mugello per creare un confronto di esperienze con altre famiglie che vivono la stessa particolare condizione. L’obiettivo è di creare un’aggregazione tra le famiglie in un’ottica di auto-aiuto ma anche di condividere informazioni e soprattutto promuovere i diritti delle persone con disabilità e progettare strategie d’intervento, finalizzate al miglioramento della qualità della vita dei bambini e dei ragazzi con disabilità. L’associazione infatti è aperta alla collaborazione con gli enti, le associazioni, le cooperative sociali e le istituzioni del territorio, proprio come in occasione di Subacquea Zero Barriere, l’iniziativa di sport e amicizia, che conferma il forte legame tra Mugello Sub, Il Delphino Onlus e HSA Italia.

Afferma Giovanni Lapucci, presidente di Mugello Sub scuola HSA: “Le giornate HSA che organizziamo sul nostro territorio sono eventi belli, anzi bellissimi. Gli istruttori e tutto il team HSA mettono a disposizione la loro professionalità, esperienza e passione per far vivere momenti unici alla scoperta della subacquea, del nuoto e dello snorkeling. Un insieme fortemente inclusivo che vede i partecipanti volteggiare nelle limpide acque azzurre della piscina con le attrezzature sub. Tutti coinvolti in nuove ed emozionanti esperienze e ripagati dai sorrisi di gioia dei partecipanti. Vi aspettiamo, l'evento è aperto a tutti, c’è sempre la possibilità di iscriversi gratuitamente”.

L’evento Subacquea Zero Barriere HSA è sostenuto dall'agenzia di didattica subacquea internazionale NADD Global Diving Agency.

L’iniziativa è parte del grande progetto Il Mare, un Sorriso per tutti, promosso da HSA Italia con il sostegno di Fondazione Vodafone Italia nell’ambito di OSO Ogni Sport Oltre. Visitando la pagina HSA Italia su https://ognisportoltre.it/associazione/hsa-italia è possibile scoprire il racconto e le emozioni di ogni tappa; inoltre effettuando la registrazione al portale si ricevono aggiornamenti in tempo reale sulle iniziative future.

Le persone con disabilità con le loro famiglie, che desiderano partecipare gratuitamente ai corsi di introduzione alla subacquea e richiedere informazioni su quando HSA sarà nella propria città o paese, possono contattare: info@hsaitalia.it oppure tel. 02 89774362.

A proposito di HSA Italia

Ricerca, formazione ed esperienza: il perfetto equilibrio di passione, entusiasmo e forte senso di altruismo, che contraddistingue i fondatori di HSA Italia fin dal 1981, continua a creare innovazione nelle attività subacquee e nelle accessibilità per le persone con disabilità. Le certificazioni rilasciate e i prestigiosi programmi didattici che HSA Italia utilizza, ineguagliati nel settore, sono riconosciuti internazionalmente e hanno fatto la storia nel mondo della subacquea. Un’organizzazione dinamica, moderna, che da pioniera nel settore, ha costruito un'ampia rete internazionale di professionisti, che, in oltre 35 anni di attività, ha brevettato migliaia di persone disabili che si immergono sicure nei mari del mondo (hsaitalia.it).

A proposito di OSO

OSO – Ogni Sport Oltre è la piattaforma digitale – promossa da Fondazione Vodafone Italia – pensata per avvicinare allo sport le persone con disabilità. Lanciata nel giugno del 2017, OSO è una grande community aperta a tutti che mette in contatto persone con disabilità, istruttori e professionisti sportivi e dove si possono trovare tutte le informazioni utili per praticare sport, conoscere i centri sportivi rivolti ai disabili più vicini e scoprire le storie emozionanti di chi attraverso lo sport è riuscito davvero a superare ogni barriera (ognisportoltre.it).

