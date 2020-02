Tenta di rapire di nuovo il figlio dopo mesi di segregazione, gip non convalida il fermo

Era stata bloccata dalla polizia per aver tentato di rapire il figlio dalle mani del padre, che ha l'affidamento esclusivo. Il gip non ha convalidato il fermo di indiziato di delitto per lei né per il fratello, zio del piccolo di 8 anni. La misura scelta è quella del divieto di avvicinamento e del divieto di dimora in provincia di Firenze.

Nel frattempo in giornata sono usciti nuovi particolari in merito alla vicenda della donna, di origine russa. Lei avrebbe segregato per mesi il figlio in un appartamento nel Principato di Monaco dopo la separazione dal compagno. Lo fece senza dare più notizie, senza nemmeno far uscire il piccolo per condurlo a scuola. Nessuno degli 800 condòmini dello stabile ha poi affermato di avere mai visto il piccolo. Quando la situazione venne scoperta, il bimbo fu affidato al padre fino al nuovo tentativo di rapimento avvenuto ancora a Monaco. Furono arrestati e scarcerati lo scorso dicembre

