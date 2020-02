Hanno forzato la porta d'ingresso e spaccato un vetro per rubare in un ristorante in Darsena a Viareggio, ma il titolare ha sentito i rumori e ha immediatamente chiamato la polizia che intervenuta prontamente ha arrestato uno dei malviventi. È accaduto la notte scorsa. La persona fermata è un 37enne tunisino, senza fissa dimora, già noto alle ofrze dell'ordine. È stato arrestato per tentato furto aggravato.

Tutte le notizie di Viareggio