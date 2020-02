Toscana Atletica Empoli: i risultati al campionato Allievi Indoor

Sabato 15 e Domenica 16 Settembre, ad Ancona si sono tenuti i campionato italiani Allieve indoor.

Qualche buon risultato per la Toscana Atletica Empoli Nissan Brogi e Collitorti, anche se la sfortuna ha bloccato le atlete dall'ottenere risultati migliori.

Matilde Carboncini, ad esempio, si è classificata sesta nel salto in lungo con il nuovo record personale di 5.54, anche se il primo salto, poi dichiarato nullo, era molto più lungo. Situazione molto simile negli ostacoli, dove Carboncini dopo l'ottima prova nelle qualificazioni, ha colpito il primo ostacolo, finendo fuori dai giochi. Entrambi gli errori, secondo l'allenatore Simone Garbetti, sono imputabili anche alle condizioni attuali della pista al Castellani, ormai non più performante e ai limiti dell'impraticabilità, dove Matilde e molti atleti della società empolese si allenano, che finiscono poi per incorrere in errori quando gareggiano.

Buone prove anche per Eleonora Matteucci e Camilla Rossi che hanno preso parte ai 60 mt. rispettivamente con il tempo di 8"04 e 8"05.

La Matteucci insieme a Anna Franchini, Viola Fabiani e Valeria Rossi hanno preso parte alla staffetta 4x1 giro, dove hanno migliorato il loro personale di oltre un secondo, correndo con il tempo di 1'47"55 e classificandosi decime.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Atletica