Turismo, Nardella incontra il sindaco di Spalato

Il sindaco Dario Nardella ha ricevuto in Sala di Clemente VII il primo cittadino di Spalato Andro Krstulovic Opara. Nel corso dell’incontro i due sindaci hanno parlato di tre priorità: smart cities, immigrazione e turismo, affrontando in particolare il fenomeno Airbnb, che riguarda entrambe le città.

“Il sindaco Andro Krstulovic Opara mi ha dato un’ottima notizia - ha detto il sindaco Nardella -: Spalato, con i suoi quasi tre milioni di pernottamenti all’anno, si unirà alla rete delle città d’arte che stanno affrontando il problema delle locazioni turistiche brevi”. E a proposito delle smart city Nardella ha comunicato al collega che manderà a Spalato i tecnici dell’Ufficio Servizi informativi del Comune di Firenze “per replicare nella città croata il nostro modello di Smart city”.

Il sindaco Andro Krstulovic Opara ha accettato la proposta del primo cittadino di Firenze di entrare in Eurocities, network che riunisce le 140 principali città europee per affrontare in modo condiviso le sfide strategiche a livello locale, come città partner della rete di cui Nardella è vicepresidente.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

