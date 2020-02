Urbanistica, proseguono gli incontri pubblici a Bagno a Ripoli

Urbanistica, proseguono gli incontri pubblici per raccogliere condividere insieme ai cittadini le proposte progettuali contenute nei nuovi strumenti di pianificazione comunale di Bagno a Ripoli, attualmente in fase di revisione e aggiornamento. Il prossimo appuntamento è in programma nella frazione capoluogo giovedì 27 febbraio dalle 21.15 al circolo Sms (via Roma 124). All’incontro, aperto a tutta la cittadinanza, saranno presenti il sindaco Francesco Casini, il vicesindaco con delega all’urbanistica Paolo Frezzi e l’architetto Antonino Gandolfo, dirigente comunale dell’Area Governo del territorio.

“Dopo le assemblee di dicembre a Grassina e Antella, stavolta saremo nella frazione capoluogo per fare il punto sui criteri e sui principi con cui l’amministrazione sta aggiornando i propri strumenti urbanistici – spiegano il sindaco Casini e l’assessore Frezzi -. Bagno a Ripoli si prepara ad uno sviluppo urbanistico sostenibile con previsioni importanti e qualificanti per il territorio e la comunità. Non c’è solo il centro sportivo della Fiorentina, cui è stato dedicato un momento di partecipazione specifico. C’è l’arrivo della tramvia e, accanto a questa, importanti proposte progettuali per creare una rete di mobilità pedo-ciclabile che la accompagnino. Parleremo di questo e molto altro, pronti ad accogliere le istanze e le idee dei cittadini”.

Dopo l’assemblea, la popolazione avrà a disposizione una finestra di dieci giorni per presentare i propri contributi. Ma soprattutto, successivamente all’adozione del Piano operativo da parte del Consiglio comunale, previsto per la primavera, si aprirà la finestra di sessanta giorni prevista dalla legge per consentire a tutti di presentare le osservazioni, in vista dell’approvazione finale.

Le assemblee partecipative organizzate dal Comune rispondono anche alle esigenze di informazione e partecipazione contemplate durante l’iter di formazione degli strumenti di pianificazione ai sensi della legge regionale della Toscana in materia di governo del territorio (legge 65/2014). L’incontro del 27 febbraio, segue le assemblee di dicembre nelle frazioni di Grassina e Antella e l’incontro partecipativo dedicato alla realizzazione del nuovo centro sportivo della Acf Fiorentina del novembre scorso.

