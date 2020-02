Vibac, Lega: "Ritiro dei licenziamenti buona notizia, siano mantenuti tutti i posti"

"Il ritiro delle lettere di licenziamento da parte dell'azienda Vibac, è sicuramente una buona notizia che dà almeno la possibilità di tirare un piccolo sospiro di sollievo a tanti operai ed alle loro famiglie. Dobbiamo però continuare a guardare alla situazione in maniera seriamente preoccupata fin quando non avremo certezze assolute sulla permanenza degli stabilimenti produttivi nel comune di Vinci e sul fatto che siano mantenuti tutti i posti di lavoro. La chiusura va definitivamente accantonata, per dare certezze durature alle persone". Così dichiarano congiuntamente i consiglieri metropolitani leghisti del gruppo Centro-destra per il cambiamento Alessandro Scipioni e Filippo La Grassa.

"Il tessuto sociale di Vinci e dell' Empolese Valdelsa ha bisogno di sapere che la Vibac resterà una realtà produttiva importante nella nostra comunità ed è un lavoro su quale siamo disposti a confrontarci costantemente con l'amministrazione per il bene collettivo" Conclude Scipioni come Capogruppo del centrodestra di Vinci insieme ai colleghi Paola Morini, Cristiano Bianconi, Manuela Landi e Mariagrazia Bindi.

