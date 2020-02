Villa Crastan, la firma del patto di collaborazione per la Casa della Città

Lunedì 24 febbraio 2020 alle ore 11.00 sarà stipulato il Patto di Collaborazione per l'attuazione del Progetto Villa Crastan Casa della Città tra il Comune di Pontedera e l'Associazione Villa Crastan Casa della Città. Si tratta di evento unico che sancisce la fine di un lunga e complessa esperienza iniziata nel 2016 con il percorso partecipativo Viva Villa Crastan Viva e l’avvio della gestione collaborativa dello storico edificio da parte dell'Associazione Villa Crastan Casa della Città. Il percorso partecipativo suddetto, che si è svolto nel 2017, ha avuto l’obiettivo di coinvolgere i cittadini nell’avvio di un progetto di riuso della Villa che per molti anni ha ospitato la Biblioteca Comunale.

Dal processo è emersa, da parte della cittadinanza coinvolta, la volontà che la Villa mantenesse finalità pubbliche con modalità gestionali che consentissero la libera fruizione dei locali e del giardino e che ospitasse iniziative rivolte a tutte le fasce di età. Il progetto Villa Crastan Casa della Città, promosso da questa Amministrazione con il contributo della Regione Toscana, si configura come esperienza pilota a livello regionale ed è stato, inoltre, inserito nel percorso #collaboratoscana scaturito nel volume #COLLABORATOSCANA, per un’agenda regionale sull’economia collaborativa, presentato a Firenze nel 2017.

La forza del percorso Villa Crastan Casa della Città ha posto la Villa, dunque, al centro di un' innovativa azione di sperimentazione e accompagnamento di nuove forme di gestione, in modo da configurare un modello di governance replicabile in altre realtà e in piena coerenza con i principì della Convenzione di Faro sul valore dell'eredità culturale per la società.

Interverranno Matteo Franconi, Sindaco del Comune di Pontedera Vittorio Bugli, Assessore della Regione Toscana con delega alla partecipazione Mattia Belli, Assessore del Comune di Pontedera con delega alla partecipazione Malaika Picchi, Presidente dell'Associazione Villa Crastan Casa della Città Cooperativa Sociolab

