A Marradi 400mila euro per Urban Center e Mercato coperto

Marradi in cantiere: dopo l'avvio dei lavori di rifacimento di sottoservizi e marciapiedi, altri significativi interventi interesseranno prossimamente il centro storico. Due di questi, tra loro collegati, sono in partenza.

Grazie infatti a finanziamenti GAL Start l'Amministrazione comunale andrà a completare la struttura dell'Urban Center, oltre che a riqualificare complessivamente l'area del Mercato Coperto: rispettivamente, circa 200.000 euro e 185.000 euro, per un investimento complessivo di poco inferiore a 400.000 euro.

Con il lotto 1 saranno adeguati i locali al primo piano dell'Urban Center per la promozione, mostra e valorizzazione dei prodotti tipici nonché un progetto riservato alla promozione della sentieristica e percorsi legati al poeta Dino Campana, percorsi Trekking e MTB. E inoltre verrà valorizzata la terrazza, da sempre in stato di abbandono e degrado, come luogo per eventi e dove poter degustare i prodotti tipici.

Con il lotto 2 invece si opererà la riqualificazione di pavimentazione, illuminazione e tetto del Mercato Coperto con particolare attenzione all'innovazione e ai servizi per il turismo, migliorando lo spazio in termini di sicurezza oltre che di estetica (sarà realizzato un disegno nella pavimentazione scelto in un concorso di idee con l'istituto d'arte di Faenza).

L'energia sarà green, ossia alimentata da pannelli fotovoltaici.

I due interventi, che si completano a vicenda, permetteranno anche, con predisposizioni flessibili e adattabili, un maggior utilizzo dell'area per eventi, sagre e manifestazioni di ogni genere.

Afferma il sindaco Tommaso Triberti: “Prosegue, grazie al GAL Start, il percorso di riqualificazione e valorizzazione turistica del territorio marradese, un puzzle che, tessera dopo tessera, si va completando per dare nuovi servizi per il turismo e nuove possibilità di sviluppo e promozione ad un territorio a vocazione slow. Andiamo a intervenire su un'area - spiega - che potrà diventare il cuore di un sistema di promozione del nostro paese. Una struttura rinnovata che possa fornire nuove opportunità a chi crede in questo territorio e ci vuole scommettere”.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

Tutte le notizie di Marradi