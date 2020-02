Lunedì 24 febbraio è stata convocata l'assemblea dei donatori del Centro Avis di Capanne a Montopoli in Val d'Arno, in Via Fonda. L'appuntamento è alle ore 21,00 in 1° convocazione e ore 21,30 in 2°.

O.d.g.

1. Insediamento dell’Ufficio di Presidenza

2. Insediamento della Commissione Verifica Poteri

3. Lettura Verbale della Commissione Verifica Poteri

4. Relazione morale e attività svolte

5. Esposizione Bilancio preventivo e relazione finanziaria anno 2020

6. Esposizione Bilancio Consuntivo e Relazione finanziaria anno 2019

7. Relazione del Collegio dei Revisori dei conti

8. Dibattito ed interventi programmati

9. Approvazione Relazione Morale e attività svolte

10. Ratifica Bilancio Preventivo anno 2020

11. Approvazione del Bil. Consuntivo della Relazione finanziaria anno 2019

12. Rinnovo della Commissione Verifica Poteri

13. Nomina dei Delegati all’Assemblea Zonale degli Associati;

14. varie ed eventuali.

