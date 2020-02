Botteghe storiche a Empoli, FdI-Centrodestra: "Un regolamento per tutelarle"

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia - Centrodestra per Empoli ha presentato per il prossimo Consiglio Comunale del 26 febbraio un proposta di adozione di un regolamento specifico a tutela delle botteghe storiche dalla quale emerge "un’idea di città che debba necessariamente conservare la propria storia e le proprie specificità anche riconoscendo come patrimonio storico da valorizzare l’esistenza pluridecennale di botteghe nelle varie zone di Empoli, nel suo centro storico come nei borghi e nelle frazioni".

“Tutelarle significa preservare pezzi di storia e cultura che compongono la natura e l’identità del piccolo commercio, quello ancora non globalizzato o, peggio, livellato verso il consumo di cibi, merce o altro tutta uguale e senza anima, oltre che spesso caratterizzata da ‘concorrenza’ che uccide i nostri prodotti locali.” - afferma il Capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia - Centrodestra per Empoli, Andrea Poggianti.

“Nella bozza di regolamento, redatta anche sull’esempio di iniziative simili di altri comuni, abbiamo inserito le tutele (compresa un’idea di sgravi) legate a doppio filo con alcuni vincoli, entrambi fattori indispensabilmente uniti e complementari. Si tratta di negozi ben presenti nella memoria e nelle abitudini degli empolesi; esercizi che in molti casi hanno mantenuto arredi d’epoca, rappresentando per il centro, ma anche per i quartieri e frazioni, una ricchezza da tutelare.”

"Il titolo di bottega storica può essere riconosciuto in via alternativa per motivi di anzianità, quando siano stati raggiunti i 40 anni di attività nello stesso locale e motivi di particolare pregio degli elementi o arredi funzionali. All’albo poi potranno essere iscritte, su domanda dei titolari, anche le botteghe che non si trovano necessariamente nel centro storico.” - continuano Simona Di Rosa e Federico Pavese, Vice-Capogruppo e Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia - Centrodestra per Empoli. “Alle imprese iscritte nell'albo il Comune riconoscerà agevolazioni tributarie a condizione che il titolare dell'impresa si faccia carico di manutenere gli arredi esterni, come le insegne, e gli arredi interni del proprio locale, così da restituire un’immagine attrattiva e turistica all’esercizio commerciale.”

Fonte: Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli

