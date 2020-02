Carnevale di Viareggio, domani la quinta sfilata dei carri

Quinta sfilata dei giganti di cartapesta che domani (domenica 23 febbraio) tornano a sfilare sul Lungomare di Viareggio. Alle ore 15 in triplice colpo di cannone segnerà l’inizio del Corso Mascherato.

Tra gli ospiti del quinto Corso Mascherato l’Ambasciatore del Messico in Italia, S.E. Carlos Eugenio Garcia de Alba Zepeda, L’Ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti, S.E. Omar Alshamsi. Alle ore 12 la cerimonia di benvenuto agli ospiti del Corso Mascherato presso la Sala Congressi dell’Hotel Palace.

UNIONE ITALIANA CIECHI

In occasione del centenario dalla nascita dell'unione italiana ciechi ed ipovedenti, la Fondazione Carnevale le ha dedicato il Quinto Corso Mascherato. Domani le persone non vedenti ed ipovedenti, a partire dalle ore 12 presso la tribuna fronte Hotel Royal, hanno l'occasione di poter ascoltare la descrizione dei carri allegorici e successivamente partecipare ad un percorso tattile grazie al quale apprezzare le forme ed i materiali con cui sono stai creati i carri. Le persone interessate possono poi fermarsi al Corso alle ore 15.

Per chi volesse partecipare le indicazioni sono le seguenti: ingresso da via Aurelio Saffi con verbale di riconoscimento cecità che dà diritto all'ingresso gratuito per la persona con minorazione visita e ad un suo accompagnatore.

“GENOVA MERAVIGLIOSA”

Genova Meravigliosa incontra il Carnevale di Viareggio: il truck di Genova Meravigliosa 2020 Tour Experience porta all'interno del circuito della sfilata le bellezze di Genova, le sue location, le esperienze che è possibile vivere sul territorio. Dall'Acquario di Genova alla scuola del pesto, dai suoi palazzi storici a parchi e porticcioli, fino alle sue tradizioni, anche carnevalesche. Dalle ore 11 alle ore 15 un fitto programma di eventi per tutte le persone che verranno a salutare e curiosare: uno show cooking con la scuola del pesto, spettacoli di intrattenimento con comici e artisti liguri, percorsi alla scoperta delle bellezze del centro storico più grande d'Europa e virtual tour in 3D di Genova.

SFILATA IN VIA MAZZINI

Come da tradizione il Corso sarà preceduto dalla sfilata delle maschere in via Mazzini, un’ora prima dello scoppio del cannone la Burlacar, con a bordo Burlamacco e Ondina, apriranno la sfilata, arricchita dalla Filarmonica “La Versilia”, banda del Carnevale di Viareggio e dagli sbandieratori del Palio di Querceta. La sfilata partirà da piazza Dante per raggiungere piazza Mazzini, cuore del circuito del Carnevale.

ALE LIPPI & LORENZO LIPPI DJ

Domani sulla pedana aggregativa dei “Salmastrosi” si esibiranno due volti molto conosciuti nell’ambito musicale italiano, Ale Lippi & Lorenzo Lippi.

Ale Lippi, in particolare, si occupa di musica pop dance ed elettronica a 360°, dagli aspetti tecnici e teorici al costume passando per la ricerca. Autore e parte del team di Albertino, in diretta tutti i giorni con “Albertino Everyday”, ha curato la Deejay Parade, Dance Revolution e Discoball.

IL CARNEVALE IN DIRETTA SU “QUELLI CHE IL CALCIO”

Il Carnevale sarà in diretta tv con finestre nel programma televisivo di RaiDue “Quelli che il calcio”. L’inviato Enrico Lucci con i suoi ospiti racconterà il Carnevale tra carri e maschere.

Venerdì 6 marzo, alle ore 15,30 presso il Centro culturale Luigi Russo di Pietrasanta è in programma un incontro sul tema della plastica. Interverrà tra gli altri anche il costruttore del Carnevale di Viareggio Roberto Vannucci autore, lo scorso anno, della gigantesca balena in cartapesta soffocata dalla plastica le cui immagini hanno fatto il giro del web.

Fonte: Ufficio Stampa Fondazione Carnevale Viareggio

Tutte le notizie di Viareggio