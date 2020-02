Comune Serravalle Pistoiese, ciclo di incontri coi cittadini

Un ciclo di incontri sul territorio per informare e ascoltare i bisogni dei cittadini. E' questa l'idea che ha mossa l'amministrazione comunale di Serravalle a organizzare una serie di serate dedicate proprio ai cittadini che avranno la possibilità non solo di conoscere i progetti messi in campo dall'amministrazione, ma anche di poter esporre tutti i problemi e le necessità che riguardano le zone dove vivono o lavorano.

Agli incontri, che si terranno tutti con inizio alle 21, saranno presenti il sindaco e gli assessori.

Questo il calendario degli eventi:

Lunedì 24 febbraio a Ponte di Serravalle al circolo Arci

Lunedì 2 marzo a Cantagrillo alla Casa del Popolo

Lunedì 9 marzo a Masotti al circolo Arci

Mercoledì 11 marzo a Serravalle al circolo Arci

Lunedì 16 marzo a Castellina allo Spazio Incontri

Mercoledì 18 marzo a Casalguidi al circolo Milleluci

Fonte: Comune di Serravalle Pistoiese - Ufficio stampa

