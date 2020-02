Controlli notturni in viale Talenti, tredici veicoli multati

Proseguono i controlli della Polizia Municipale finalizzati a garantire la sicurezza stradale, secondo le nuove disposizioni del Comandante Tinella. Stanotte i motociclisti dell’autoreparto muniti di telelaser hanno svolto numerosi accertamenti in viale Talenti per verificare il rispetto dei limiti di velocità nelle ore notturne, maggiormente a rischio per gli incidenti stradali. Sono state elevate sanzioni per un totale di 4418 euro. Il telelaser ha infatti immortalato 13 superamenti dei limiti di velocità, di cui ben 12 dopo le ore 22.00, quindi con sanzione maggiorata come previsto dal codice della strada. Sei i conducenti di moto colti sul fatto. Di questi, due superavano i limiti di ben oltre 40 chilometri orari: per loro è scattata la sanzione da 725 euro e il ritiro della patente. Per i 4 che superavano i limiti di non più di 40 chilometri orari, sanzione invece da 230 euro. Sette, poi, i conducenti di auto multati per eccesso di velocità, in un caso superamento di oltre 40 chilometri e quindi sanzione da 725 euro e ritiro patente, per gli altri sanzione da 230 e solo uno da 173, poiché la violazione è stata commessa prima delle ore 22.00.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

