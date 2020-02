Coronavirus, Cdx Fucecchio: "Sindaco e giunta facciano campagna informativa"

Facendo seguito alle iniziative che il gruppo FI sta portando avanti in materia d'informazione e prevenzione dal contagio CORONAVIRUS, prima a livelli locali, per Fucecchio, con interrogazione consiliare presentata all'ultimo Consiglio Comunale, e che a livelli superiori ha visto l'interessamento nella commissione Parlamentare "affari sociali", dove gli On. Stefano Mugnai ed On. Erica Mazzetti, attenzionavano la questione del rientro in Toscana di 2500 cittadini cinesi dal paese di origine con i potenziali rischi derivanti; facendo seguito inoltre alla Ordinanza Regionale n. 1 del 21 febbraio 2020 “Misure organizzative ed attuative dell’ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”; si invitano sindaco e giunta a mettere in atto immediatamente una campagna informativa sia in lingua Italiana sia in lingua Cinese, dove vengano esposti e spiegati gli articoli della predetta Ordinanza ed eventuali misure di prevenzione emanate dal ministero della salute. Si invitano sindaco e giunta anche a utilizzare il sito istituzionale (ad oggi non aggiornato con tali informazioni) e affissioni pubbliche sempre in ligua Italiana e Cinese. A dare comunicazione presso gli istituti scolastici dell'Ordinanza in questione e divulgare presso le scuole del comune di ogni ordine e grado l'opuscolo informativo sulle buone azioni di prevenzione sul contagio del Coronavirus redatto dal Ministero della Salute.

Simone Testai Capogruppo FI - Centrodestra Fucecchio e Sabrina Ramello Cons. Com. FI - Centrodestra Fucecchio

