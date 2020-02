Coronavirus, il Nursid: "Carenza di personale e mancano strumenti di protezione personale"

"Risulta che nella quasi totalità delle strutture non siano stati ancora forniti i dispositivi di protezione individuale idonei per la protezione degli operatori. [Siamo] preoccupati della già grave situazione riguardante la carenza di personale infermieristico nelle strutture di ricovero", con queste parole il sindacato NURSID Pisa esorta l'AOUP a "attuare tutti gli interventi previsti dalle linee guida internazionali per prevenire e limitare il diffondersi del virus tra gli operatori sanitari". Di seguito il testo della lettera che il sindacato ha inviato all'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana e all'Azienda Sanitaria Toscana Nord Ovest:

Gentilissimi,

facendo seguito ai primi casi di infezione da Coronavirus rilevati sul territorio provinciale , siamo a chiedere informazioni relative agli interventi che codesta azienda ha già messo in essere a tutela degli infermieri e del personale sanitario che inevitabilmente potrà essere maggiormente esposto.

Risulta che nella quasi totalità delle strutture aziendali non siano stati ancora forniti i dispositivi di protezione individuale idonei per la protezione degli operatori.

Preoccupati della già grave situazione riguardante la carenza di personale infermieristico nelle strutture di ricovero dell’aziende sanitarie in indirizzo, Vi esortiamo ad attuare tutti gli interventi previsti dalle linee guida internazionali per prevenire e limitare il diffondersi del virus tra gli operatori sanitari.

Non sfugge la gravità, oltre alle conseguenze personali, dell’eventuale necessità di porre in quarantena una quantità di infermieri tale da rendere non operative intere strutture aziendali.

In attesa di un riscontro si porgono distinti saluti.

Tutte le notizie di Pisa